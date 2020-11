Pfizer: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Meldung über die erfolgreiche Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ließ den Pfizer-Kurs am 9. November kurz explodieren und in der Spitze auf einen Höchstkurs von 41,99 US-Dollar vordringen. Der Spuk war allerdings schnell wieder vorbei. Noch am gleiten Tag trat der Kurs den Rückweg an und diese Abwärtsbewegung konnte von den Bullen seitdem nicht mehr gestoppt werden.

Im Tief fiel der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung