Pfizer und BioNTech Aktien: Zulassung in Großbritannien!

Pfizer Inc (NYSE:PFE) und sein deutscher Partner BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) gaben am Mittwoch bekannt, dass sie in Großbritannien die behördliche Zulassung für ihren COVID-19-Impfstoff erhalten haben.

Was geschah

Mit der Zustimmung der Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) hat Grossbritannien als erstes Land vor den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union einen COVID-19-Impfstoff auf Notfallbasis zugelassen. Pfizer-CEO Albert Bourla bezeichnete die Zulassung



