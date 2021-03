Pfizer und BioNTechSE Aktie: News zur Coronaimpfung!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc (NYSE:PFE) und BioNTechSE(NASDAQ:BNTX) haben mit klinischen Studien ihres gemeinsam entwickelten Impfstoffs COVID-19 bei Kindern begonnen, teilten die Unternehmen am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Was passiert ist:

Die Impfstoff-Studien umfassen gesunde Teilnehmer im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren und die ersten Teilnehmer haben bereits die Impfungen erhalten. Der multinationale Pharmariese plant Berichten zufolge, 144 Kinder in die erste Phase der



