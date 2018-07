Pfizer mit überraschend gutem Lauf im zweiten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Pharmariese Pfizer hebt nach einem unerwartet gut verlaufenen zweiten Quartal seine Jahresprognose an.



Anvisiert ist nun eine Steigerung des um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) auf 2,95 bis 3,05 Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Zuletzt hatte das Management noch eine Spanne von 2,90 bis 3,00 Dollar als Ziel verfolgt. Allerdings kann sich der Konzern auch negativen Währungseffekten nicht entziehen. Weil einige wichtige Währungen wie Euro, chinesischer Yuan und japanischer Yen zuletzt im Vergleich zum Dollar gesunken seien, traut sich der Konzern nun mit angepeilten 53 bis 55 Milliarden Dollar weniger Jahresumsatz als bisher zu.

Im zweiten Quartal hatte Pfizer seine Erlöse im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf knapp 13,5 Milliarden Dollar steigern können. Treiber seien einige Kernprodukte gewesen, ebenso wie die Geschäfte mit biopharmazeutisch hergestellten Nachahmerprodukten und in Schwellenländern, sagte Konzernchef Ian Read. Der Überschuss legte um mehr als ein Viertel auf knapp 3,9 Milliarden Dollar zu. Das EPS stieg in den drei Berichtsmonaten um gut ein Fünftel auf 0,81 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten./tav/fba