Pfizer hat große Pläne bei der Behandlung von Lungenkrebs

Pfizer (WKN:852009) vermarktet bereits das Lungenkrebsmedikament Xalkori, das 600 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringt, und könnte im nächsten Jahr zwei weitere Lungenkrebsmedikamente auf den Markt bringen. Das Unternehmen hat vor Kurzem die FDA-Zulassung für Lorlatinib und Dacomitinib beantragt, zwei Medikamente gegen schwer behandelbare Lungenkrebsfälle. Wenn diese Medikamente zugelassen werden, könnte es die Ergebnisse der Patienten verbessern und wesentlich zum Umsatz von Pfizer beitragen. Sehen wir uns das also genauer an.

Vorerst nur Zweitlinientherapie, aber Erstbehandlung ist möglich

Zuerst sehen wir uns Lorlatinib an, ein Medikament, das für die Behandlung von Patienten mit ALK-positivem metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) geprüft wird. Diese behandlungsresistenten Patienten haben nur wenige Behandlungsmöglichkeiten und haben leider schlechte Aussichten.

Im Februar nahm die FDA den Zulassungsantrag von Pfizer für Lorlatinib an und gewährte dem Medikament eine vorrangige Prüfung, die den Zulassungszeitraum von 10 Monaten auf sechs Monate verkürzt.

Die vorrangige Überprüfung wird durch die beeindruckenden Ergebnisse der Phase 2 von Lorlatinib unterstützt. In Studien reagierten 69 % der Patienten, die zuvor mit Xalkori behandelt wurden, und 33 % der Patienten, die mit einem anderen ALK-Inhibitor behandelt wurden. Zusätzlich gab es bei stark vorbehandelten Patienten, die zwei oder drei frühere ALK-Hemmer erhalten hatten, eine Ansprechrate von 39 %. Wenn die FDA Lorlatinib eine Zulassung auf der Grundlage dieser Ergebnisse erteilt, könnte das Medikament eine wichtige neue Waffe gegen resistenten ALK-positiven metastasierenden NSCLC werden.

Allerdings ist das Potenzial des Medikaments möglicherweise nicht auf diese Patientengruppe beschränkt. Pfizer glaubt, dass es eine effektive Erstbehandlung sein könnte. In Phase-2-Studien lag die Gesamtansprechrate bei bisher unbehandelten Patienten bei 90 %, bei Patienten mit Hirnmetastasen bei 75 %. Eine Phase-3-Studie, die diese Ergebnisse bestätigen könnte, läuft bereits.

Die ansprechbare Patientengruppe von Lorlatinib ist relativ klein, da ALK-Genumlagerungen nur bei bis zu 5 % der NSCLC-Tumore auftreten. Dennoch könnte dies immer noch ein wichtiges neues Medikament für Pfizer sein, da diese Patienten einige der schlechtesten Prognosen haben.

Einen Konkurrenten besiegt, doch es bleiben Fragen offen

Nachdem Tarceva bereits 2014 in Phase-3-Studien nicht überboten wurde, übertraf Dacomitinib im vergangenen Jahr die Ergebnisse von Iressa — ein weiteres Medikament, das in der Erstlinienbehandlung von Menschen mit positivem Lungenkrebs mit epidermalem Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) eingesetzt wird. Bei Lungenkrebs können EGFR-Mutationen zum Wachstum und zur Teilung von Krebszellen beitragen; etwa 15 % der NSCLC-Patienten haben EGFR-Mutationen.

In einer Kopf-an-Kopf-Studie gegen Iressa hat Pfizer eine Untergruppe von Personen mit EGFR-aktivierenden Mutationen gestestet, die nach Ansicht des Unternehmens am wahrscheinlichsten auf Dacomitinib ansprechen. Alle an der Studie teilnehmenden Patienten wurden neu mit EGFR-positivem NSCLC im Stadium 3b/4 diagnostiziert, und keiner hatte bisher eine vorherige systemische Therapie erhalten, einschließlich TKIs wie Tarceva.

In der Studie zeigten Dacomitinib und Iressa ähnliche Gesamtansprechraten und jedes Medikament verzögerte das Fortschreiten der Erkrankung um etwa sechs Monate. Nach 24 Monaten waren jedoch 30,6 % der Dacomitinib-Patienten noch progressionsfrei, verglichen mit nur 9,6 % der Iressa-Patienten. Das progressionsfreie Überleben betrug bei Dacomitinib-Patienten 14,7 Monate und bei Iressa-Patienten 9,2 Monate.

Aufgrund dieses Ergebnisses räumte die FDA auch Dacomitinib eine Priorität ein. Wenn die Agentur dem Medikament grünes Licht gibt, könnten die Onkologen es anstelle von Iressa in der Erstlinienbehandlung einsetzen. Iressa hat im vergangenen Jahr 528 Millionen US-Dollar Umsatz für AstraZeneca erwirtschaftet. Es gibt hier also durchaus ein sinnvolles Potenzial.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Onkologen Dacomitinib im Vergleich zu anderen Erstlinien-Behandlungsoptionen bei EGFR-positivem Lungenkrebs sehen werden. Wie ich bereits erwähnte, konnte Dacomitinib Tarceva nicht übertreffen, und AstraZeneca räumt bereits einem anderen seiner Medikamente, Tagrisso, Vorrang vor Iressa in dieser Patientengruppe ein. Obwohl Dacomitinib das progressionsfreie Überleben länger als Iressa verlängerte, war das Medikament toxischer. In der Studie benötigten 66 % der Dacomitinib-Patienten eine Dosisreduktion, verglichen mit 8 % der Iressa-Patienten.

Was man als nächstes beachten sollte

Eine Entscheidung der FDA über Lorlatinib bei behandlungsresistenten ALK-positiven Patienten wird im August 2018 erwartet, eine Entscheidung über Dacomitinib als Erstlinientherapie bei EGFR-positiven Patienten im September 2018. Es gibt zwar keine Garantie, dass diese Medikamente eine FDA-Zulassung erhalten werden, doch es besteht ein großer Bedarf an neuen Medikamenten in diesem Bereich, und das könnte zu Gunsten von Pfizer ausfallen. Wenn diese Medikamente zugelassen werden, gibt es Grund zu der Annahme, dass beide Medikamente einen neunstelligen Betrag zu Pfizers Umsatz leisten könnten. In den USA werden jährlich mehr als 230.000 neue Fälle von Lungenkrebs diagnostiziert, und 85 % dieser Fälle sind NSCLC.

