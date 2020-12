Pfizer: Mit Vollgas nun auf neue Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Im Anschluss an die Meldung über die erfolgreiche Entwicklung eines Corona-Impfstoffs erreichte die Pfizer-Aktie am 9. November ein neues Hoch bei 41,99 US-Dollar. Es wurde anschließend sofort wieder abverkauft und der Wert fiel im Tief bis zum 17. November auf 35,82 US-Dollar zurück. Hier gelang es den Bullen, den Kurs zu stabilisieren und einen neuen Anstieg einzuleiten. Er erreichte am 2. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung