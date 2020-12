Pfizer: Probleme bei Lieferung!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktien von Pfizer (NYSE:PFE) fielen, nachdem Berichte auftauchten, dass das Unternehmen aufgrund von Problemen in der Versorgungskette die Hälfte der ursprünglich für dieses Jahr geplanten COVID-19-Impfstoffe ausliefern will, so das Wall Street Journal.

Im November zeigte der Impfstoffkandidat von Pfizer und BioNTech (NASDAQ:BNTX) eine Wirksamkeitsrate von 95%. Der Impfstoff war der erste unter den Impfstoffentwicklern, der Zwischenergebnisse aus



