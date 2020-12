Pfizer: Krasse Reaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Einführung von Pfizer Inc. (NYSE:PFE)-BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) –BioNTech SE‘s (NASDAQ:BNTX) COVID-19 Impfstoffkandidat in Großbritannien, der als erste Nation auf Notfallbasis zugelassen wurde, brachte am Mittwoch Berichte über zwei allergische Reaktionen.

Einen Tag, nachdem Großbritannien mit der Massenimpfung gegen COVID-19 begonnen hatte, stellte sich heraus, dass es nicht ratsam ist, Personen mit einer Vorgeschichte von schweren allergischen Reaktionen mit dem Impfstoffkandidaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung