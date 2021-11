Pfizer: Kaufpanik!

Das nächste Ziel der Bullen kann nun nur das am 18. August bei 51,86 US-Dollar ausgebildet Hoch sein. Es hatte seinerzeit eine dynamische Abwärtsbewegung gestartet. Sie unterschritt den 50-Tagedurchschnitt und erst am 13. Oktober erreichte die Bewegung bei 40,94 US-Dollar ihr Tief. Seitdem vollzieht die Pfizer-Aktie einen neuen Anstieg. Er testete am Donnerstag noch einmal den 50-Tagedurchschnitt, nachdem zuvor am 2. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



