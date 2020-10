Pfizer: Entscheidung vertagt. Diese Marken bleiben entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Keine entscheidenden Veränderungen ergaben sich in den letzten Tagen bei der Pfizer-Aktie. Sie hatte am 23. Juli auf ein Hoch bei 39,42 US-Dollar vordringen können und damit das im Mai bei 39,22 US-Dollar ausgebildet Hoch ganz leicht überwunden. Danach übernahmen jedoch sehr schnell die Verkäufer das Ruder. Sie ließen den Kurs zunächst in eine Seitwärtsbewegung übergehen und Ende August schließlich unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung