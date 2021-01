Pfizer: Die Bullen kommen nicht durch

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie kletterte am 9. Dezember auf ein neues Hoch bei 42,77 US-Dollar. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit und die Aktie ging in einen dynamischen Abverkauf über. Dieser konnte auch vom 50-Tagedurchschnitt nicht gestoppt werden, sodass der Kursverfall erst am 4. Januar bei 36,27 US-Dollar unterhalb des 50-Wochendurchschnitts gestoppt werden konnte. Seitdem vollzieht die Aktie einen leichten Anstieg.



