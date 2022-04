Pfizer: Bluthochdruck-Medikaments wegen krebserregender Verunreinigung zurückgerufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >

Pfizer Inc (NYSE:PFE) sagte, dass es freiwillig fünf Chargen seiner Accupril-Blutdrucktabletten zurückruft, nachdem erhöhte Werte eines potenziell krebserregenden Mittels in dem Medikament gefunden wurden. Was ist passiert? Accupril ist bei Bluthochdruck zur Senkung des Blutdrucks angezeigt. Es ist auch für die Behandlung von Herzinsuffizienz als Zusatztherapie zur konventionellen Therapie angezeigt. Der Pharmariese sagte, ihm seien keine Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit… Hier weiterlesen