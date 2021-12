Pfizer/Biontech: Hoher Schutz vor Omikron-Variante braucht wohl 3 Impfdosen

NEW YORK/MAINZ (dpa-AFX) - Der Corona-Impfstoff von Biontech und seinem US-Partner Pfizer ist offenbar weniger wirksam gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Zwei Dosen des Impfstoffes hätten in vorläufigen Labortests deutlich weniger neutralisierende Eigenschaften gezeigt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Bei drei Dosen - also nach einem Impfbooster - habe sich hingegen eine ähnlich neutralisierende Wirkung gezeigt, wie 2 Dosen beim Urtyp des Virus./mis/nas

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >