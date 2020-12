Pfizer-BioNTech: FDA-Genehmigung für den Notfalleinsatz?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die USA waren nach Großbritannien, Bahrain, Kanada und Saudi-Arabien die fünfte Nation, die einen Coronavirus-Impfstoffkandidaten für den Notfall zugelassen hat. Das Urteil der Arzneimittelbehörde fiel schneller als selbst der von vielen erwartete schnelle Zeitplan.

Die U.S. Food and Drug Administration hat den Notfalleinsatz von BNT162b2, dem von Pfizer Inc. entwickelten mRNA-Impfstoffkandidaten, genehmigt. (NYSE:PFE) und seinem deutschen Partner BioNTech SE – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



