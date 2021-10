Pfizer & BioNTech-Aktien: Gespaltene Meinungen!

Ein Gremium der US-Arzneimittelbehörde FDA ist am Dienstag zusammengetreten, um den Impfstoff Covid von Pfizer und BioNTech für Kinder zu erörtern – was dazu geführt hat, dass die Impfstoffaktien auseinanderklaffen.

Das Expertengremium wird feststellen, ob die Vorteile des Impfstoffs bei Kindern im Alter von 5-11 Jahren die Risiken überwiegen. Die Messenger-RNA-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna wurden mit einer Herzentzündung, der so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >