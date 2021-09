Pfizer/BioNTech-Aktien: COVID-19-Booster für Senioren!

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >

Überblick Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) befürworten eine Auffrischungsimpfung des Impfstoffs COVID-19 von(NYSE:PFE) und(NASDAQ:BNTX) für Amerikaner ab 65 Jahren und Erwachsene mit einer Grunderkrankung. Auch die Bewohner von Pflegeheimen und anderen Langzeitpflegeeinrichtungen sollten die zusätzlichen Impfungen erhalten. Das Gremium war jedoch nicht damit einverstanden, Menschen in risikoreichen Berufen, wie z. B. Lehrer, und in riskanten Lebensumständen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!