Pfizer Aktie: Der weitere Knall!

Die Pfizer-Aktie fährt in den letzten Wochen einen rasanten Zick-Zack-Kurs. Nach Vorlage erfolgreicher Studiendaten zur Wirksamkeit des in Kooperation mit Biontech entwickelten Covid-19-Impfstoffs schnellte das Papier zunächst kräftig in die Höhe. Die Kurszuwächse betrugen mehr als 15 Prozent und führten die Aktie auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 41,99 USD. Der Anstieg wurde daraufhin aber fast vollständig abverkauft, sodass der Kurs bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



