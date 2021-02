Pfizer-Aktie: Ein solides Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie fiel am Dienstag an der New Yorker Börse abwärts – ein Minus von vier Prozent trotz solider Unternehmenszahlen. Im Jahr 2020 erzielte der Pharmakonzern einen Umsatz von 41,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,71 Dollar pro Aktie. Für 2021 erwartet Pfizer ein erneutes Umsatz-Wachstum von 44 Prozent.

Während einige User des Finanztrends-Forums keinen Kursanstieg aufgrund der Zahlen erwarten, sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung