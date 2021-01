Pfizer Aktie: Das sind interessante Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer hat in den ersten 9 Monaten 7,9% weniger umgesetzt und 45,7% weniger verdient. Im Vorjahr hatte der Konzern noch von einem Sonderertrag in Höhe von 8,1 Mrd $ vor Steuern im Zusammenhang mit der Einbringung der Konsumprodukte in das Joint Venture mit GlaxoSmithKline profitiert. Dieser Deal ist auch mitverantwortlich für den Umsatzrückgang. Denn die Konsumprodukte werden nicht mehr konsolidiert, sondern ...



