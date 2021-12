Pfizer Aktie: Deshalb notieren die Aktien heute niedriger!

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) wird am Montag niedriger gehandelt, da Impfstofftitel nach einem Anstieg Ende November aufgrund von Omicron-Bedenken wieder zurückgehen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt nun, dass die Omicron-Variante in mehr als 40 Ländern entdeckt wurde, seit sie zum ersten Mal von südafrikanischen Gesundheitsbehörden gemeldet wurde. Berichte aus Südafrika deuten jedoch darauf hin, dass die Hospitalisierungsraten nicht alarmierend angestiegen sind. Die US-Gesundheitsbehörden erklärten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



