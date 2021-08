Pfizer-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie hat in der zweiten Juli-Hälfte eine weitere Aufwärtsbewegung gestartet, die in der letzten Woche ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Am 28. Juli sprang der Kurs um mehr als 3 Prozent nach oben und markierte beim Stand von 43,74 Dollar ein neues 30-Monats-Hoch. Damit schob sich das Papier um wenige Cent an das bisherige Allzeithoch bei 44,05 Dollar heran, das am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung