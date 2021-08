Pfizer-Aktie: Wartet hier eine neue Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die mRNA-Impfstoffe haben sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie bewährt und erreichen eine deutlich höhere Wirksamkeit als bisherige Vektorimpfstoffe. In der Bevölkerung genießt vor allem das Vakzin von BioNTech und Pfizer einen hervorragenden Ruf. Es sieht aber so aus, als wäre die Konkurrenz in Form von Moderna überlegen.

Das legen zumindest Daten der Mayo Clinic in Minnesota nahe. Dort haben sich Wissenschaftlicher



