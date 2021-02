Pfizer Aktie: Verzögerung der 2. Impfung!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) könnte hochwirksam gegen COVID-19 sein, so eine Studie – was die Debatte über die Verzögerung der zweiten Dosis anheizt, um die Vorräte zu strecken, berichtete Reuters am Donnerstag.

Was geschah

Die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer könnte zu 85% wirksam sein, laut einer Studie von medizinischem Personal am israelischen



