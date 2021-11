Pfizer Aktie: Unternehmen sucht Covid-Verstärker für alle!

Pfizer beantragte bei der Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung des von BioNTech entwickelten Covid-Boosters für alle Erwachsenen, was die Aktien beider Impfstoffe in die Höhe schnellen ließ. Der Antrag stützt sich auf die Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit mehr als 10.000 Personen, twitterte Pfizer-Chef Albert Bourla am Dienstag. Derzeit sind Auffrischungsimpfungen für Menschen ab 65 Jahren, für Erwachsene, die aufgrund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



