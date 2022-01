Pfizer Aktie: Das Unternehmen stellt in den USA weitere 10 Mio. Kurse zur Verfügung!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die US-Regierung hat sich verpflichtet, weitere 10 Millionen Behandlungseinheiten des oralen COVID-19-Therapeutikums Paxlovid von Pfizer Inc (NYSE:PFE) zu kaufen. Diese Zusage ergänzt die 10 Millionen Behandlungseinheiten, die bereits zuvor von der US-Regierung in Auftrag gegeben wurden, so dass sich die Gesamtmenge der Behandlungseinheiten auf 20 Millionen erhöht. Insgesamt wurden etwa 10 Millionen PAXLOVID-Behandlungen beschleunigt und sollen bis Ende Juni ausgeliefert werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



