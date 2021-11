Pfizer-Aktie: Und weiter geht’s!

Mit erstaunlich guten Studiendaten zu seinem derzeit in Entwicklung befindlichen Corona-Medikament sorgte Pfizer in der vergangenen Woche für ein Erdbeben auf den Märkten. Nun soll baldmöglichst eine Zulassung beantragt werden und schon im Vorfeld deutet sich eine hohe Nachfrage nach dem Präparat an.

So berichtete etwa der „Spiegel" am Sonntag, dass Israel bereits den Kauf großer Mengen für Hochrisikopatienten plane. Momentan setzt ...



