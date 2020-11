Pfizer-Aktie: “Überwältigend”!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Der Montag könnte als “ein großer Tag für die Menschheit” in die Geschichtsbücher eingehen, nachdem Pfizer Inc . (NYSE:PFE) ermutigende Ergebnisse ihrer COVID-19-Impfstoffstudie veröffentlichte, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla in der “Squawk Box” von CNBC.

Pfizer’s überwältigende Daten

Pfizers Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus hat eine Wirksamkeitsrate von 90%, und dies ist “überwältigend”, da er Milliarden von Menschen Hoffnung gibt, dass es möglicherweise “Licht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung