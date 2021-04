Pfizer Aktie: Südafrikanische Variante kann sich dem Impfschutz von Pfizer/BioNTech entziehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Laut einer Studie mit realen Daten in Israel kann die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante den Schutz des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer Inc (NYSE:PFE) / BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) bis zu einem gewissen Grad umgehen.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die südafrikanische Variante, B.1.351, etwa 1% aller COVID-19-Fälle über alle untersuchten Personen in dem Land ausmachte, und die Forschung wurde nicht von Experten begutachtet.

Die Studie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung