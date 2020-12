Pfizer Aktie: So viele Impfdosen wurden bereits verabreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Eine Woche nach Beginn der COVID-19-Massenimpfung berichtet das U.S. Centers For Disease Control and Prevention, dass von den 2.838.225 Dosen, die im ganzen Land verteilt wurden, bis Sonntag über 556.208 Dosen verabreicht worden sind.

Was geschah

Die U.S. Food and Drug Administration hat bisher zwei Impfstoffkandidaten zugelassen. Der erste, der letzte Woche die Notfallzulassung erhielt, war der Kandidat, der gemeinsam von Pfizer Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung