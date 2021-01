Pfizer Aktie: SEC-Einheit für Auslandsbestechung hat Unternehmen um das gebeten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat in seinem Gewinnbericht offengelegt, dass es laut The Wall Street Journal ein offizielles Auskunftsersuchen von der US-Börsenaufsichtsbehörde erhalten hat.

Was geschah

Das Pharmaunternehmen erhielt im August und Juni von der Auslandsbestechungseinheit der SEC und dem US-Justizministerium formelle Anfragen bezüglich seiner Aktivitäten in China und Russland. Die Anfragen wurden von den Abteilungen des Foreign Corrupt Practices Act der



