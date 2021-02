Pfizer Aktie: Pfizer will US-Regierungssystem zur Verteilung von COVID-Impfstoffen umgehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) wird den Vertrieb seines COVID-19-Impfstoffs allein und nicht über den von der US-Regierung benannten Koordinator abwickeln, aber die Beamten bezweifeln, dass die USA über einen ausreichenden Vorrat an medizinischen Gefrierschränken am Verwendungsort für Impfstoffe verfügen, die bei ultrakalten Temperaturen gelagert werden müssen. Die Centers for Disease Control and Prevention beauftragten im August die McKesson Corp. mit der zentralen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



