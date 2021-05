Pfizer Aktie: Pfizer und BioNTech spenden COVID-19-Impfstoff für Olympioniken in Tokio!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) spenden Dosen ihres Impfstoffs COVID-19 an Athleten, die an den diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

Was passiert ist

Die Pharmaunternehmen haben eine Absichtserklärung mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) unterzeichnet, um die Impfungen in Zusammenarbeit mit den Nationalen Olympischen Komitees, die Athleten zu den vierjährlichen Veranstaltungen schicken, zu ermöglichen.

Nach Angaben der Unternehmen wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung