Pfizer Aktie: Pfizer nähert sich diesem Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) steht kurz vor einer Einigung mit der Regierung des scheidenden Präsidenten Donald Trump über die Lieferung von 100 Millionen Dosen seines Coronavirus-Impfstoffs in die Vereinigten Staaten, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag.

Was geschah

Die US-Regierung würde Pfizer 2 Milliarden Dollar gemäß den Bedingungen des Deals zahlen, der derzeit geprüft wird, und der Pharmahersteller würde die Impfstoffdosen bis Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung