Pfizer Aktie: Pfizer beantragt FDA-Notfallgenehmigung für seine antivirale Pille COVID-19!

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) beantragt bei der FDA eine Notfallzulassung für sein experimentelles antivirales Medikament COVID-19. Pfizer teilte mit, dass es seinen Antrag auf Notfallzulassung (EUA) des Medikaments, Paxlovid, bei der Behörde eingereicht hat. Ein Gremium aus externen Beratern der FDA wird am 30. November über den Antrag beraten. Es wird erwartet, dass das Medikament noch in diesem Jahr verfügbar sein wird.



