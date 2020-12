Pfizer-Aktie: Neue Entwicklungen vom Impfstoff!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Extra Dosen in den Fläschchen von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) COVID-19-Impfstoff enthalten sind, müssen nicht verworfen werden, nach der United States Food and Drug Administration, Reuters berichtet Mittwoch.

Was geschah

Etikettierungsverwirrung hatte dazu geführt, dass Krankenhausapotheker eine von sechs Dosen des Impfstoffs, der gemeinsam von Pfizer und seinem deutschen Partner BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) hergestellt wird, verworfen haben, wie Stat News zuvor berichtet hatte.

