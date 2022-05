Pfizer-Aktie: Milliarden-Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

HBM Healthcare Investments gibt heute bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Biohaven Pharmaceuticals (NYSE: BHVN) von Pfizer (NYSE: PFE) für 11,6 Milliarden USD in bar übernommen wird. Der Übernahmepreis von 148,50 USD je Biohaven-Aktie entspricht einer Prämie von rund 78 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie am 9. Mai 2022. Die Biohaven-Aktionäre erhalten außerdem Anteile an 'New Biohaven', einem neuen börsennotierten Unternehmen,… Hier weiterlesen