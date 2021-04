Pfizer-Aktie: Lahme Krücke!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Auch wenn die Pfizer-Aktie derzeit durch den gemeinsamen Impfstoff mit Biontech in aller Munde ist, so performt die Aktie an der Börse dennoch bereits seit Jahren enttäuschend. Selbst nach den kurzfristig starken Kursanstiegen notiert die Aktie bei aktuell 32 Euro genau dort, wo sie bereits im Jahr 2015 stand. In den letzten zehn Jahren steht gerade einmal ein durchschnittliches jährliches Wachstum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



