Pfizer-Aktie: Kurs korrigiert wieder!

Durch die Kooperation mit BioNTech ist die Pfizer Aktie in der Woche gut gelaufen. Doch nun zeigen sich vermehrt Gewinnmitnahmen, die den Kursverlauf belasten. Aber warum verkaufen zurzeit so viele Anleger die Aktie von Pfizer? Unter Umständen liegt es daran, dass auch das Management von Pfizer Aktien verkauft hat. Die Corona-Infektionen nehmen weltweit aber weiter zu, sodass der Bedarf wohl in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



