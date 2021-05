Pfizer-Aktie: Kommt jetzt dauerhafter Covid-Schutz?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer und BioNTech haben am Freitag die volle Zulassung der Food and Drug Administration für ihren Covid-Impfstoff Covid beantragt. Das ließ die BioNTech-Aktie in die Höhe schnellen.

Der Impfstoff ist bereits für den Notfalleinsatz bei Menschen ab einem Alter von 16 Jahren zugelassen. Wenn es regulär zugelassen wird, könnte das Mittel über ein mögliches Ende der Pandemie hinaus auf dem Markt bleiben.



