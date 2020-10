Pfizer Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie des US-amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer hat in den letzten Tagen wieder etwas zulegen können. Ihr kommt dabei ein Kaufsignal aus dem MACD zugute. Dort hat der MACD die Signallinie nach oben gekreuzt. Dies geschah unterhalb der Nulllinie, was das Kaufsignal für gewöhnlich verstärkt. Pfizer forscht zusammen mit dem deutschen Unternehmen Biontech an einem Covid-19-Impfstoff und hat einen aussichtsreichen Kandidaten in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



