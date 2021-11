Pfizer-Aktie: Insider verkauft Aktien in Höhe von über 7,5 Millionen Dollar!

John D Young, Insider bei Pfizer (NYSE:PFE), hat am 11. November einen großen Insider-Verkauf getätigt, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Was geschah

Aus einem Formular 4, das am Donnerstag von der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, geht hervor, dass Young 150.000 Aktien von Pfizer zu Preisen zwischen 50,01 und 50,16 $ verkauft hat. Die Gesamttransaktion belief sich auf 7.508.732 $.

