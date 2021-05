Pfizer Aktie: FDA prüft möglicherweise keine neuen Anträge für COVID-19-Impfstoff!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die FDA, am Dienstag, sagte, dass es ablehnen könnte, zu überprüfen und zu verarbeiten neue Emergency Use Autorisierung (EUA) Anfragen für COVID-19-Impfstoffe für den Rest der Pandemie, wenn ein Unternehmen nicht bereits Gespräche begonnen hat.

Das ist passiert

Bisher sind Impfstoffe von Pfizer Inc (NYSE:PFE)- BioNTech SE (NASDAQ:BNTX), Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) und Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) für den Notfallgebrauch in den USA



