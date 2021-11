Pfizer Aktie: FDA ebnet den Weg für die COVID-19-Spritze von Pfizer/BioNTech!

Im Einklang mit den Erwartungen hat die FDA eine Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer Inc (NYSE:PFE) –BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erteilt. Mit dieser Zulassung ist der Impfstoff von Pfizer-BioNTech derzeit der einzige COVID-19-Impfstoff, der in den USA für diese Altersgruppe verfügbar ist. Der Impfstoff muss in dieser Altersgruppe in einem Abstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



