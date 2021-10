Pfizer Aktie: FDA-Freigabe für COVID-19-Impfstoff für jüngere Kinder!

Die FDA wird voraussichtlich am Freitag den Impfstoff COVID-19 von Pfizer Inc.(NYSE:PFE)/BioNTech SE(NASDAQ:BNTX) für Kinder im Alter von 5-11 Jahren zulassen, berichtet die New York Times unter Berufung auf Personen, die mit der Planung der Behörde vertraut sind.

Etwa 28 Millionen Kinder kämen für den Impfstoff in Frage, der zwei Injektionen im Abstand von drei Wochen mit einem Drittel der Erwachsenendosis vorsieht.

Die ...



