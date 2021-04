Pfizer Aktie: Erste US-Exporte des COVID-19 Impfstoffs?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat mit dem Export von COVID-19 Impfstoffdosen, die in seinem US-Werk produziert wurden, nach Mexiko begonnen, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Lieferung von Impfstoffdosen aus dem Pfizer-Werk in Kalamazoo, Michigan, nach Mexiko ist der erste Export aus den USA durch den Arzneimittelhersteller, nachdem eine Beschränkung der Dosis-Exporte durch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung