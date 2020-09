Pfizer Aktie: Ende des Abwärtstrends in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Nachdem der Kurs Anfang September unter seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage fiel, folgten vier weitere Börsentage, an denen der Kurs Verluste verzeichnen musste. Am 11. September stieg der Kurs dann zumindest wieder um 1 % und unterbrach so die aneinandergereihten Verlusttage. Heute kündigte Pfizer-CEO Albert Bourla dann an, dass man Ende Oktober die Ergebnisse der letzten Testphase für einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



