Pfizer Aktie: Dieses Problem werden die USA haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc (NYSE:PFE) hat der scheidenden Donald Trump-Administration mitgeteilt, dass sie eine beträchtliche Menge zusätzlicher Dosen ihres COVID-19-Impfstoffs nicht vor Ende Juni an die Vereinigten Staaten liefern kann, weil andere Länder sich beeilt haben, die Lieferung zu sichern, berichtete die Washington Post am Montag.

Was geschah:

Die Entwicklung bedeutet, dass die US-Regierung Schwierigkeiten bei der Beschaffung von mehr als den 100 Millionen Dosen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung