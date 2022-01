Pfizer-Aktie: Diese Produktpalette macht Hoffnung auf ein Ende der Pandemie!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In Zusammenarbeit mit BioNTech hat der amerikanische Pharma-Konzern bereits mit seinem Corona-Impfstoff einen Coup gelandet. Auf diesen Lorbeeren will sich Pfizer jedoch nicht ausruhen und arbeitet bereits an dem nächsten Bestseller.

Schlechte Nachrichten gab es zuletzt aus Israel, das die Zwischenergebnisse einer Studie mit einer vierten Corona-Impfung verkündet hatte. Zwar würde eine vierte Impfung den Antikörperspiegel erneut anheben, allerdings würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung