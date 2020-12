Pfizer Aktie: COVID-19-Impfstoff könnte bis Freitag eine Notfallzulassung erhalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Ein Mitglied eines Impfstoff-Ausschusses der United States Food and Drug Administration sagte, die Behörde könne bereits am Freitag eine Notfallgenehmigung für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer Inc (NYSE:PFE) ausstellen.

Was geschah

James Hildreth, Mitglied des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte, sagte in der Sendung "Weekend Today" von NBC, dass die Behörde am Donnerstag zusammenkommen werde, um den von Pfizer und seinem deutschen



