Pfizer-Aktie: Billig einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Sie steht ein wenig im Schatten von BioNTech, performt aber trotzdem gut. Die Pfizer-Aktie konnte ihre Anleger im letzten Monat mit einer Wertsteigerung von mehr als 8% beglücken. In den zurückliegenden Tagen ließ der Aufwärtstrend in seiner Stärke zwar spürbar nach. Doch schon am heutigen Montag scheint es wieder nach oben zu gehen, wenn auch nur leicht. Am Abend liegt der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung